كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطأ إخراجي جديد في "زلزال".. محمد رمضان ينسى شقيقته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "زلزال"، خطأً إخراجياً، من خلال مشهد جمع "محمد حربي" محمد رمضان و"صافية" حلا شيحة، أثناء حديث الأول عن أسرته التي فقدها تحت أنقاض زلزال 1992، قائلاً: "الزلزال اخذ أبويا وأمي وأخويا".

وتضمن حديث "محمد حربي" الذي لقبه أهل قريته "العياط" باسم "زلزال" لنجاته من الموت بمعجزة، ذكر شقيقه ونسيان شقيقته التي ظهرت ضمن أحداث الحلقة الأولى، أثناء عودة والده "حربي كرامة" من الخليج، واستقبلته زوجته وأولاده الثلاثة "محمد وأحمد وضحى".

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج تامر مرسي وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، أحمد صيام، سامي عبد الحليم، هنادي مهنى، حسام داغر، سلوى عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم، يوسف عثمان وآخرون.