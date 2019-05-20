كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيومي فؤاد ضيف شرف الحلقة الـ١٥ في "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل الفنان بيومي فؤاد ضيف شرف الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات"، وظهر بشخصيته الحقيقية، حيث خطفه كل من سيد وفخر وريتاج لمساومته على أمواله.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.