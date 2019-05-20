كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خطفه.. بيومي فؤاد مطالب بفدية ٦ مليون دولار في "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف كل من سيد الشحات، وزوجته ريتاج، وشقيقه فخر، الفنان بيومي فؤاد في الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات"، واقتداوه لصالة الألعاب الرياضية المملوكة لفخر، وطالبه بدفع فدية مقدراها ٦ مليون دولار للإفراج عنه، ونفى بيومي امتلاكه هذا المبلغ.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.