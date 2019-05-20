كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قمر هادي".. رؤوف عبد العزيز وهاني سلامة يحققان المعادلة الصعبة في دراما رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع المخرج رؤوف عبد العزيز والنجم هانى سلامة، أن يحققا المعادلة الصعبة فى دراما رمضان الحالى، خاصة بعدما احتل مسلسل "قمر هادى" المراتب الأولى فى السباق الرمضانى، منذ عرض الحلقة الأولى ، وحصل أبطاله على إشادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

لما تشهده أحداثه الإثارة والتشويق، كما حصد العمل على إشادات النقاد والصحافة والإعلام.

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كما احتل المسلسل تريند جوجل في اليوم الرابع عشر من السباق الرمضاني، حيث جاء في مرتبة متقدمه بين الأعمال الأكثر بحثًا على موقع جوجل، كذلك دخل قائمة الأعمال التى تصدرت الترند على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر".

"قمر هادى" من تأليف إسلام حافظ،إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرين.