كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 09:57 مساءً - سجل متحف اللوفر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي 10 آلاف زائر في يوم واحد، وهو اليوم العالمي للمتاحف، إذ مدد المتحف ساعات عمله خلال 18 من أيار/ مايو، حتى الواحدة بعد منتصف الليل، حسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وافتتح متحف اللوفر أبوظبي بجزيرة السعديات عند أطراف العاصمة الإماراتية، في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفتح أبوابه للزوار في 11 من الشهر نفسه، والمبنى من تصميم المهندس الفرنسي جان نوفيل، وهو أول متحف يحمل اسم اللوفر خارج فرنسا، نتيجة اتفاق حكومي مشترك وقعته باريس وأبوظبي عام 2007، لمدة 30 عاما، تقدم خلالها باريس الخبرة والقطع الفنية وتنظم معارض مؤقتة مقابل مليار يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر متحف اللوفر بأبوظبي يستضيف 10 آلاف زائر في يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.