رامز يقسو على شيرين رضا في «الشلال».. فيديو وصور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

انضمت الفنانة المصرية شيرين رضا، لضحايا الفنان المصري رامز جلال، في برنامج «رامز في الشلال»، والذي يتم تصويره في إندونيسيا، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

رامز جلال، بدأ الحلقة بمقدمة غزل في جمال شيرين رضا قائلًا: «تحس إنها مخلوق غريب كائن فضائي الوحيدة اللي اجتمعت كل الأجيال على جمالها وياما ثبتت شنبات».

وأضاف: «ملكة جمال سن اليأس فاتنة منتصف العمر بطلة العالم في المراهقة المتأخرة».

ودخلت شيرين رضا، في نوبة رعب شديدة، بعد سقوطها في النهر بالبرنامج، وظلت تصرخ طوال فترة تواجدها في الزودياك، خاصة مع استفزاز رامز جلال المتنكر في زي رجل الإنقاذ إلى جانبها.

وبعد صعودها لكهف الغوريلا، صدمت شيرين رضا، عند سماعها لصوتها وحاولت الهروب لولا إعاقتها من قبل فريق رامز جلال.

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الفنانة المصرية أصيبت بحالة خوف شديدة بعد رؤيتها للغوريلا التي تنكر الفنان رامز جلال في جسدها وأغلقت شيرين رضا عينيها خوفًا من رؤية الغوريلا، ورغم محاولتها الهروب إلا أنها بعد إعاقة فريق رامز جلال لها استسلمت وجلست أرضًا خافضة رأسها لأسفل وهو الأمر الذي استغله رامز جلال، وحاول استفزازها بحركات يديه وسط صراخها.

وبعد فترة وجيزة كشف رامز جلال، عن وجهه وسط اعتداء شيرين التي حذرته من قتلها لها بعد مقلبه، وأكد رامز جلال، أنها رغم المياة إلا أنها مازالت تحتفظ بجمالها ولم يؤثر عليها ذلك.

كان رامز جلال قد كشف في الحلقة الأولى من البرنامج سبل الإيقاع بالضيوف، وذلك بعد أن يتم إقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات أو أنهم مطلوبون لتصوير إعلان وتم الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ليساعدا في عملية الإيقاع بالضيف.

ويقدم رامز جلال خلال الحلقة، دور مساعد الإنقاذ الذي يظهر متخفيًا إلى جانب الضيف، في فقرة ويتخفى بزي الغوريلا في أخرى، قبل أن يكشف عن شخصيته الحقيقية للضيف.