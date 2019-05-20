نقل الفنانة سلاف فواخرجي للمستشفى بعد تعرضها للإصابة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، للإصابة خلال تصةير مشاهد مسلسلها الجديد “خط ساخن”، وتم نقلها لإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت الإصابة نتيجة قيام يلاف، بتنفيذ مشهد أكشن يتطلب حركات جسدية عنيفة، وصممت على تصويره بنفسها دون الاستعانة بدوبلير، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بجروح سطحية.

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وكشف مدير أعمالها، أنها أُصيبت برضوض وكدمات نتيجة تنفيذ مشهد أصرت على تصويره بدون الاستعانة بدوبلير، وفيه تلقي بحالها من أعلى سيارة نقل، وتم نقلها على المستشفى.

”“خط ساخن”، ويشاركها في بطولته حسين فهمي وصلاح عبدالله ونضال الشافعي وميدو عادل وسهر الصايغ، ومن تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح، وإنتاج أحمد الجابري، والمسلسل يمثل عودتها للدراما المصرية بعد غياب سنوات.

كما شاركت مؤخرًا كعضو فى لجنة تحكيم بالمسابقة الرسمية بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

من ناحية أخرى، تنافس سلاف فواخرجي في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «ناس من ورق»، وهو من تأليف أسامة كوكش، إخراج وائل رمضان، ويشارك سلاف في بطولته، دريم لحام، سلمى المصري، ديمة قندلفت، صباح الجزائري، صفاء سلطان، وغيرهم.