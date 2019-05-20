القاهرة - لايف استايل
تحل الفنانة ناهد السباعي، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ6:40 مساءً.
"شيخ الحارة"، هو برنامج حواري تستضيف "وهبة" من خلاله عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة في الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل في حياة ضيوفها.
وكانت أولى حلقات البرنامج قد حققا نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استضافت فيهم الراقصه دينا، وأحمد آدم، وآيتن عامر، وأحمد سعد، وإبراهيم سعيد، والمحامي سمير صبري، ورانيا يوسف، وسمية الخشاب، وجورج قرداحي، وإلهام شاهين.
قد يهمك أيضا:ناهد السباعي تروج لفيلمها "اللعبة الأمريكاني"
ناهد السباعي ضمن لجنة تحكيم مهرجان "سوسة الدولي"
كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي ضيفة بسمة وهبة في "شيخ الحارة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.