هاني سلامة يحقق المعادلة الصعبة في الدراما بـ "قمر هادي"

استطاع المخرج رؤوف عبد العزيز والفنان هاني سلامة، أن يحققا المعادلة الصعبة في دراما رمضان الحالي، خاصة بعدما احتل مسلسل "قمر هادي" المراتب الأولى في السباق الرمضاني، منذ عرض الحلقة الأولى، وحصل أبطاله على إشادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لما تشهده أحداثه الإثارة والتشويق، كما حصد العمل على إشادات النقاد والصحافة والإعلام.

كما احتل المسلسل تريند جوجل في اليوم الرابع عشر من السباق الرمضاني، حيث جاء في متقدمه بين الأعمال الأكثر بحثًا على موقع جوجل، كذلك دخل قائمة الأعمال التي تصدرت الترند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

"قمر هادي" من تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور.

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