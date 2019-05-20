شيرين رضا ضحية جديدة لـرامز جلال

حلت الفنانة شيرين رضا، ضحية جديدة علي الفنان رامز جلال، في برنامج "رامز في الشلال" في الحلقة الرابعة عشر المذاعة على قناة Mbc مصر.

ووجه الفنان رامز جلال عدد من "المعاكسات" للفنانة شيرين رضا، خلال استضافتها في حلقة اليوم من برنامج "رامز في الشلال"، قائلا: "دي مش متعودة على الجواز دي بتقول اه علشان داست على شوكة بس".

بينما وجهت الفنانة شيرين رضا الشتائم لرامز أثناء مرورها بين الشلالات وهو يخبط بها قائله: "يا غبي"، بجانب العديد من الشتائم الأخري الذي قام المونتاج بالتشويش عليها، وقامت بسب رامز بعد الإفصاح عن وجهه.

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وتقوم فكرة برنامج «رامز في الشلال» على ظهور رامز جلال خلال البرنامج، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم رامز في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.

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