شكرا لقرائتكم خبر عن ميمونة ندياى: أقدم فى السينما قضايا لا يمكن للأقليات التعبير عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المخرجة والممثلة ميمونة ندياى عضو لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بفعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ72 والتى تستمر حتى 25 مايو الجارى فى مدينة كان الفرنسية ، أنها تستخدم الاعمال السينمائية من أجل عرض القضايا و المشكلات التي لا يمكن للأقليات التعبير عنها علي قطاع واسع.

يذكر أن ميمونة ندياى أكدت مؤخرا أنها فخورة كونها عضو بلجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام وهو أكبر مهرجان سينمائي بالعالم ، و هي تمثل الهوية والثقافية الافريقية بشكل عام .

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ميمونة ندياى (1)



ميمونة ندياى (2)



ميمونة ندياى (3)



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