فنانة مصرية من عائلة فنية تشارك صورتها في الطفولة.. هل عرفتها؟

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 08:56 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ​رانيا فريد شوقي​ صورة من طفولتها لمتابعيها عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام متمنية لو عادت طفلة، قائلة: “الطفولة احلي ايام في حضن ابويا، اه لو رجع بينا الزمان بناسه الحلوه”.

وحصدت الصورة إعجاب متابعي النجمة، معلقين على براءتها وجمالها اللافت، داعين بالرحمة لأبيها الفنان الراحل فريد شوقي.

يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي تشارك حالياً في مسرحية “الملك لير” إلى جانب يحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور ومحمد فراج ونهى عابدين وهبة مجدي ونضال الشافعي وناصر سيف وأيمن الشيوي وأحمد عزمي ومحمد فهيم وحمادة شوشة.