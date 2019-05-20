كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 08:56 مساءً - دعت الفنانة أحلام الله، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بحماية المملكة العربية السعودية والكعبة المشرفة، مع صورة للكعبة خلال الطواف.
وكتبت أحلام: “اللهم إنا نستودعك بلادنا وبلاد الحرمين ومن فيها اللهم احفظها بحفظك الذي لا يرام ترابها ارضها سمائها واهلها، اللهم من أرادها بسوء فاجعل تدبيره تدميراً عليه واجعل هذا البلد أمنا مطمئنا يارب العالمين، امين حسبى الله ونعم الوكيل”.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تدعو الله لحماية السعودية والبيت الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.