أحلام تدعو الله لحماية السعودية والبيت الحرام

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 08:56 مساءً - دعت الفنانة أحلام الله، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بحماية المملكة العربية السعودية والكعبة المشرفة، مع صورة للكعبة خلال الطواف.

وكتبت أحلام: “اللهم إنا نستودعك بلادنا وبلاد الحرمين ومن فيها اللهم احفظها بحفظك الذي لا يرام ترابها ارضها سمائها واهلها، اللهم من أرادها بسوء فاجعل تدبيره تدميراً عليه واجعل هذا البلد أمنا مطمئنا يارب العالمين،‫ امين ‫حسبى الله ونعم الوكيل”.