خاص- أذربيجان الوجهة القادمة الساحرة لـ اللبنانيين مع “نخّال”

دعت شركة “نخال” اللبنانية للسياحة والسفر وفداً من الاعلاميين للقيام برحلة سياحية الى أذربيجان، حيث قضى الوفد أربعة أيام في ربوع العاصمة الجميلة باكو.

ممثّل “نخال” رافق الوفد في هذه الرحلة المميّزة، وحرصت الشركة على الإهتمام بالجميع واختارت فندقBoulevard ذي الخمس نجوم الراقي والساحر مكاناً للاقامة فيه في العاصمة باكو.

وفي جولة بسيطة في أرجاء الفندق تكتشف اهتمام طاقم العمل بالسواح الوافدين الى هذا البلد الجميل، ان لناحية الخدمة الرائعة حيث تشعر بالرفاهية والتميّز أو لناحية الوجبات الشهية والخدمات العديدة الاخرى.

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حرصت شركة “نخال” على تأمين كافة وسائل الراحة للوفد المرافق من مواصلات حيث كانت في استقبالهم في المطار، ثم نقلهم الى الفندق، ثم قامت بتأمين المواصلات الى كافة المواقع السياحية التي قام الوفد بزيارتها كل فترة الرحلة، وهي Highland -Boulevard – Old city -Shirvanshah palace -Carpet museum -Maiden tower -Qobustan – Ateshgah fire temple – Yanar Dag – Bazar

اماكن جميلة تغري كل الحواس وتستدرجها الى الطمانية والاسترخاء.

“اذربيجان” بلد جميل ومدهش يعكس حضارة مهمة جداً، هناك عدة مناطق كان قد مر عليها الانسان الاول، ومدينة باكو مشهورة بصناعة الكشمير والحرير والسجاد، وبعض ابناء البلد يتكلمون اللغة الانكليزية وايضاً هناك من يتكلم اللغتين الروسية والتركية.

الشركة الرائدة في عالم السياحة والسفر “نخّال” ستنظّم رحلات مباشرة الى باكو ابتداءً من تموز المقبل، حيث ستوفّر الشركة للراغبين في قضاء أوقات هادئة ومميزة وأيضاً لكل الراغبين في استكشاف بلداً جديداً، فباكو ستكون الوجهة المفضلة لديهم.

أيضاً شركة “نخّال” ستنظم رحلات مشتركة بين ثلاث بلدان هي ارمينيا وجورجيا وباكو، سلّة كاملة توفرها الشركة لمن يودّ الاستمتاع في قضاء عطلة لا تنسى .