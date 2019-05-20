شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تسهر بعد الفطار.. مسرح الدولة بيقدملك مسرحيات للكبار والأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في برنامج عروض مسرح الدولة اليوم 6 مسرحيات منها 5 للكبار ومسرحية وحيدة للأطفال، فعلى المسرح القومى فى الساعة التاسعة والنصف مساء تعرض مسرحية "يعيش أهل بلدي" بطولة أحمد سلامة ، إنتصار ، محمد رضوان ، هالة سرور، زكريا معروف ، غناء مروة ناجى، موسيقى وألحان على سعد، ديكور و أزياء صبحى السيد ، الاستعراضات محمد عبدالصبور ، تأليف و أشعار محمد بغدادي ، إخراج عاصم نجاتي.

وعلي على مسرح السلام بشارع القصر العيني تعرض مسرحية " الطوق والأسورة" التي تدور أحداثها فى صعيد مصر حيث يصورالعرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر و تصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، إيمان حسين، فرح حاتم، نائل علي، غناء كرم مراد، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم

وعلى المسرح العائم الصغير بالمنيل تعرض مسرحية "ترنيمة الفلاح الفصيح" في الساعة العاشرة مساء وهي بطولة هاني عبد الناصر ، حنان الفيومي ، وسام مصطفى ، إسلام أسامة مي صفوت ، محمود عبدالمحسن ، أحمد علاء الدين ، إينا فاضل ،رانيا علاء الدين ،معاذ عسكر ،مريم سليمان ،رامي ماهر ، محمد ثروت ،مروة يسري ، هيثم درويش ، أيفاعادل ، محمد حامد ،هايدي بركات ، صموئيل إسحق ، الموسيقى و ألحان هاني عبد الناصرديكور وأزياء رامه فاروق ،تأليف وأشعار محمد حمد ، إخراج سعيد سليمان.

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"كأنك تراه"وتعرض على مسرح الطليعة بالعتبة في الساعة التاسعة والنصف مساء تأليف نسمة سمير وموسيقى وألحان محمد عزت وديكور وملابس مى نبيل وأشعار محمد بهجت وإخراج ماهر محمود.

وعلى معرض فيصل للكتاب تعرض مسرحية " ست الدنيا " من انتاج فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة وهي نتاج ورشة الرقص الإيقاعي التي إقامتها الفرقة خلال الشهرين الماضيين لأعضاء فرقة الشمس، تحت إشراف الفنان ميدو آدم، العرض من تأليف و أشعار بلال امام،بطولة أحمد الدسوقي ، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، و فنانيفرقة الشمس ،ديكور و ملابس هبة الله عبد الحميد ،ألحان أحمد الناصر ، تصميم و تدريب ميدو آدم.

وللأطفال تعرض مسرحية " الليلة اللكبيرة " على ساحة الهناجر بالاوبرا يوميا لمدة اسبوعين ، و ذلك ضمن فعاليات " هل هلالك" التي يقيمها قطاع الإنتاج الثقافي والمسرحية بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين ، ألحان سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر، و من إخراج صلاح السقا.