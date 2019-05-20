شكرا لقرائتكم خبر عن اشواريا راى باتشان ملكة شريرة فى دور تاريخى ل مانى راتنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الممثلة الهندية "آشواريا راى باتشان" على بطولة فيلم بوليودى تاريخى للمخرج الهندى "مانى راتنام" يجسد حياة الامبراطور الهندى " آرولموزهى فارمان" فى القرن العاشر الميلادى، ووفقأ لتصريحات مخرج الفيلم وشركة الانتاج ان قصة الفيلم ستجسد حياة الامبراطور قبل توليه الحكم واحداث حياته بعد توليه الحكم، وأن دور آشواريا راى بالفيلم سيكون زوجة نانديني، زوجة "بيريا بازوفيتاريار"، التي عملت مستشارة وخزينة في مملكة "تشولا"، والتى اتصفت بأنها امرأة غامضة وجائعة للسلطة والتى تتلاعب بزوجها للتخطيط لسقوط إمبراطورية تشولا لأنها تعرضت للظلم من جانبهم ، ليكون هذا الدور بمثابة دور شرير للممثلة الهندية آشواريا راى باتشان.

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ولم يصرح مخرج العمل أو ممثلة البطلة آشواريا راى باتشان بتفاصيل الفيلم فيما يتعلق ب " الميزانية ، فريق العمل ، موعد التصوير ، موعد طرح الفيلم فى دور العرض السينمائية الهندية " ، بل التزما التكتم التام حتى يكون الفيلم بمثابة مفاجآة للجمهور.

يذكر أن الممثلة الهندية آشواريا راى باتشان هى ملكة جمال العالم سابقأ لعام 1994 ، وعرفت بأفلام بوليودية ناجحة مثل " Hum dil de Chuke Sanam ، Devdas ، Ae dil hai mushkil "