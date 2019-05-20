شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صاحب إطلالة مونيكا بيلوتشى على شاطئ كان بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بفستان من تصميم ألكسندر أفوتيه خطفت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي الأنظار في جلسة التصوير التى خضعت لها كترويج لفيلمها LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE على شاطئ مدينة كان ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 72.

ونشرت بيلوتشى صورة لها على السجادة الحمراء عبر حسابها الشخصى، والتى ظهرت فيها بفستانها الأسود الطويل، ووجهت شكرها لمصمم الأزياء وأوضحت ماركات باقى ملابسها التى جاء حذاؤها من louboutinworld، وتصميم شعرها والميكاب johnnollet.

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وسرعان ما خطفت الصورة التى نشرتها بيلوتشي عبر حسابها قلوب وإعجاب متابعيها، بعد وصولها لأكثر من 180 ألف إعجاب وعشرات الآلاف من التعليقات.

وفى نفس السياق يعرض مهرجان كان السينمائى اليوم العرض الأول لفيلمOnce Upon a Time In Hollywood، بحضور المخرج العالمى كوينتين تارانتينو بالإضافة إلى حضور كل من براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل.