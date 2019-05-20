شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز ومحمد عز فى التجمع الخامس بسبب "لآخر نفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة ياسمين عبد العزيز، اليوم الاثنين، عددا من مشاهدها الخارجية التى تتضمنها أحداث مسلسلسلها الرمضانى الحالى "لآخر نفس"، بمنطقة التجمع الخامس، وتجمعها المشاهد بعدد كبير من الفنانين المشاركين منهم الفنانان محمد عز وهند عبد الحليم.

يذكر أن مسلسل "لآخر نفس" من بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، ومصطفى حشيش، وتأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وإنتاج شركة سينرجى.