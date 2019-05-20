شكرا لقرائتكم خبر عن رواد "تويتر" يشيدون بدور هنادى مهنى فى زلزال مع محمد رمضان و"حكايتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت الفنانة هنادى مهنى العديد من الإشادات النقدية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن أدائها لشخصية "أمل" ابنة الفنان ماجد المصرى، خلال أحداث مسلسل "زلزال"، للفنان محمد رمضان، والذى يعرض عبر شاشة قناة "dmc"، وأعربت "هنادى" عن سعادتها الغامرة بردود فعل الجمهور على المسلسل، كما تلقت إشادات واسعة عن دورها بمسلسل "حكايتى"، للفنانة ياسمين صبرى، من تأليف محمد عبد المعطى، وإنتاج سينرجى، وإخراج أحمد سمير فرج.



إشادات بدور هنادى مهنى إشادات بدور هنادى مهنى



إشادات بدور هنادى مهنى إشادات بدور هنادى مهنى

يذكر أن مسلسل زلزال تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.



إشادات بدور هنادى مهنى إشادات بدور هنادى مهنى