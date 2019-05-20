شكرا لقرائتكم خبر عن "بين حانة ومانة".. فرقة دام تطلق ثالث أغنيات ألبومها الجديد.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مليارات الدولارات عشان نعيش في شتات".. بهذا المقتطف تستعد فرقة دام الفلسطينية لتتغنى فى افتتاحية بأحدث أعمالها الغنائية المصورة مساء الجمعة المقبل، والتى تأتى كثالث مفاجآت ألبومها الجديد "بين حانة ومانة"، والمقرر إطلاقه رسميًا يوم الجمعة 7 يونيو المقبل.

وتعتبر فرقة دام الفلسطينية الأصل والقادمة من قلب مدينة اللد أول فرقة هيب هوب فلسطينية وإحدى أوائل فرق الراب فى العالم العربي يمتد مشوارها لقرابة العقدين من السنوات، حيث بدأت رحلتها فى نهاية التسعينات، وفي حوزتها العشرات من الأغاني، وتعتمد فى موسيقاها على مزيج التاتش العربي في الألحان والإيقاعات الشرقية مع الهيب هوب، وأطلقت أول ألبوماتها "إهداء" منذ 12 سنة، وتضم حاليًا الثلاثي تامر نفار ومحمود جريري وميساء ضو.

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