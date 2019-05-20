شكرا لقرائتكم خبر عن الأمومة تسيطر على آيشوريا راى فى عرض A Hidden Life بمهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت نجمة بوليوود الشهيرة آيشوريا راى على اصطحاب ابنتها معها بعرض فيلم "A Hidden Life" بفعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ72 والمقام فى مدينة كان الفرنسية، وقد ركزت آيشوريا أن ترتدى ابنتها فستان بلون متقارب من الذى ظهرت به النجمة الشهيرة.

وفى عدد من الصور ومقاطع الفيديو ظهرت آيشوريا راى كـ"أم"، حيث كانت تدلل ابنتها وترقص معها فى الكواليس.

يذكر أن النجمة الشهيرة ذات الـ45 عاما ارتدت فستانا باللون الذهبى حمل إمضاء دار أزياء "Astha Sharma".

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ايشوريا راي و ابنتها) (1)



ايشوريا راي و ابنتها) (1)



ترقص مع ابنتها