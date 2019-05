شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الخاص لفيلم Once Upon a Time In Hollywood بدون صحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى القائمون على فيلم Once Upon a Time In Hollywood لعدم السماح بدخول صحفيين إلى قاعة العرض الأولى للفيلم اليوم فى مهرجان كان السينمائى بفرنسا فى دورته الـ72، واقتصار الدخول على الممثلين والمشاهير فقط لعدم تسريب أحداث الفيلم قبل عرضه المقرر له غداً فى دور السينمات فى العالم. ووفقاً لجريدة "فاريتى" فإن المخرج كوينتين تارانتينو سيكون فى مقدمة الحاضرين لمشاهدة العرض الأول لفيلمه الجديد، بالإضافة إلى حضور كل من براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل. وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون. الفيلم يركز على سلسة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن.

