مينا مسعود يروج لفيلم "علاء الدين": "تحيا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روج الفنان المصري الكندي مينا مسعود، لفيلمه الجديد "علاء الدين"، المقرر طرحه بالسينمات.

ونشر "مينا" فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، وعلق: "يا أهل مصر أهلًا، أنا متحمس جدًا عشان تشوفوا فيلم علاء الدين من إنتاج شركة ديزني".

وتابع: "أنا فخور إني أكون جزء من الفيلم ده، وأتمنى إنكم تحبوه على قد ما أنا حبيته وانبسطت وأنا بصوره، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".

فيلم "علاء الدين" بطولة ويل سميث، مينا مسعود، ناعومي سكوت، نعمان آكار، ومن إخراج جاي ريتشي.

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