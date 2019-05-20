رويدا عطية توجه رسالة حب لشقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة السورية رويدا عطية، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، رسالة حب لشقيقتها.

نشرت "رويدا" صورة لشقيقتها وهي تحمل ابنها الوحيد "زين"، وعلقت: "الحب بصورة، يقبروني إنتوا التنين، وكنت مفكرة زين رح ياخد محبتك من قلبي، طلع قلبي ما بيخونك والله يحميكون يارب".

يذكر أن رويدا عطية، شاركت في برنامج "هيك منغني" عبر قناة (إم تي في اللبنانية) الشهر الماضي.