إدوارد بصحبة ابنته في "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان إدوارد، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بابنته "ميري"، من إحدى صالات الألعاب الرياضية. وعلق: "أنا وبنتي ميري إدوارد في الجيم". يذكر أن إدوارد يشارك في السباق الرمضاني، في مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، "حكايتي" بطولة ياسمين صبري، "علامة استفهام" بطولة محمد رجب.

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