بـ "هارلي ديفيدسون".. سميرة سعيد تتألق في أحدث جلسة تصوير

تألقت الديفا سميرة سعيد بأحدث جلسة تصوير لها، حيث نشرت صور إطلالتها بـ "هارلي ديفيدسون"، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام". يذكر أن الديفا سميرة سعيد طرحت مؤخراٌ أغنيتها بعنوان "مدلع"، و هي من كلمات فارس الحبيب، وألحان علي صابر، و توزيع محب الراوي، كما حازت الأغنية نجاحاٌ كبيراٌ عبر مواقع "السوشيال ميديا".

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