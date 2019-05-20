بالتعاون مع نيكي ميناج.. كريس براون يطرح أحدث كليباته

طرح النجم العالمي كريس براون أحدث كليبات أغانيه بعنوان "Wobble Up"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما تشاركه الغناء النجمة العالمية نيكي ميناج. "يوتيوب"، كما تشاركه الغناء النجمة العالمية نيكي ميناج. يذكر أن الفنان العالمي كريس براون طرح مؤخرا كليب بعنوان "Back To Love"، كما تخطي الكليب حاجز الـ 13 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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