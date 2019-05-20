إعلانات حماقي الخيرية إيجابية هادفة ولا تثير الشفقة

تميز الفنان محمد حماقي بعدة حملات إعلانية خيرية ، حملت شعار الإيجابية والبهجة، دون الاتجاه إلى الأسلوب الإعلاني المعتاد في أغلب الحملات الخيرية الذي يعتمد على إثارة الشفقة، وعرض الجوانب المؤذية لمشاعر المشاهد.

بدايةً من إعلان مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، الذي شارك فيه حماقي منذ 3 سنوات مع باقة فنية كبيرة أبرزهم الفنانة القديرة إسعاد يونس، نيللي كريم، دنيا سمير غانم، بعض من نجوم مسرح مصر، الفنان هشام جمال.

حمل الإعلان إشراقة أمل وشفاء، ودعوة إيجابية توّجت بكلمات من ذهب يقول مطلعها: "ارسم قلب وضحكة على الشبابيك...مفتاح باب الدنيا قصادك ملك إيديك..افرح غني اسمع مني..جمد قلبك... النور مخلوق لعينيك".

أغنية "ارسم قلب" من كلمات:أمير طعيمة، ألحان: هشام جمال، توزيع: طارق مدكور، واقتربت مشاهداته من 19 مليون مشاهدة.

وأتى حماقي برسالة خيرية جديدة من خلال إعلان لصالح مؤسسة مصر الخير، والذي شارك فيه كوكبة من النجوم أبرزهم ليلى علوي،

حسن الرداد، درة، أحمد فراج، ومجموعة من الأطفال الذي اصطحبوا حماقي طوال غنائه في الإعلان، الذي ألقى الضوء على "الخير" في رمضان والعمل على نشره بكثرة خلال الشهر المبارك ، على شكل صورة غنائيةبصوت حماقي بعنوان "رمضان نوّر" التي يقول مطلعها "رمضان ليه روح..باب للجار مفتوح..وعيال بالفوانيس رايحة وجاية تغني لرمضان".



خلق الإعلان حالة من البهجة دون اللجوء للأساليب الإعلانية المستهلكة المتمثلة في إجتذاب التبرعات بالتركيز على مشهد "الإحتياج"، لكنه كسر هذه القاعدة بخلق جو إيجابي بالتركيز على "الدعم النفسي" للفئة التي يستهدفها الإعلان، دون لقطات أو صور تؤذي المشاهد، فينتج عنها حالة من التحفيز والتشجيع على المشاركة في أهداف الحملة.

Advertisements

وختمها حماقي في رمضان هذا العام بحملة راقية وهادفة من خلال إعلان "قادرين نعملها"

لصالح مستشفى 500500 لعلاج السرطان بالمجان، والتي تميزت بوجود إحد أبطال المرض من الأطفال وهو "محمد أحمد إمام" الذي يواجه المرض منذ 4 سنوات، وتمحور الإعلان بأغنيته ونجومه وأطفاله حول دعمه لاستكمال مرحلة العلاج والوصول إلى بر الشفاء، ونشر حالة من الآمان والطمأنينة لكل مريض.



تم تصوير الإعلان في الموقع الفعلي لبناء المستشفى، وتميز مسرح الغناء بإمتزاجه مع أدوات البناء من حديد وطوب وأبنية غير مكتملة، وتطعيمه بنكهة ضوئية وألوان مبهجة أعطت رسالة هادفة وممتعة لهدف المؤسسة الذي يسعى لإكتمال المستشفى من خلال التبرعات، دون التركيز على أسلوب "الإلحاح" لزيادة جرعة التبرعات، فقد وضح الإعلان مجهودات البناء وجميع العاملين عليه بشكل مريح وممتع لعين وأذن المشاهد.

واكتمل الركن الإيجابي للحملة الإعلانية بصوت حماقي من خلال أغنيته التي حملت شعار "قادرين نعملها"، حيث يقول مطلع الاغنية"اوقات الدنيا بتوجعني..وساعات بتعاند ويايا..لابخاف وهخاف ازاي يعني..دايماً متطمن طول ماانت معايا..لوتبكي دموعك تنزل على خدي..لوتفرح مابيبقاش في الكون قدي..ومعاك انا هافضل طول عمري..والوقت الصعب هايمشي وهايعدي"

أغنية "قادرين نعملها" من كلمات:أمير طعيمة، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع:أحمد إبراهيم، واقترب عدد مشاهداتها من النصف مليون في اليوم الاول من طرحها.