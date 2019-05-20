خاص الفن- الوليد الحلاني يطل قريبا بلوك جديد كلياًخاص الفن- ميشال رميح يتعاون مع هيثم زياد ويصدر...

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان الفنان ​الوليد الحلاني​ يعمل حاليا على تغيير اللوك الخاص به حيث سيطل على الجمهور برشاقة اكبر بعد ان خضع لعميلة تصغير معدة منذ ايام قليلة وهو يتابع حاليا الامور الصحية ليخسر المزيد من وزنه ويحصل على جسم اكثر مثالية.

الوليد الحلاني اسم لمع على الساحة الفنية بقوّة، تعرّف عليه الجمهور أكثر من خلال مشاركته في برنامج "ديو المشاهير" الذي فاز به بأعلى نسب تصويت، ومنذ اطلالته الأولى استطاع الوليد أن يخطف الأنظار بحضوره وصوته الذي أثنى عليه الكثيرون من النقاد الفنيين وأساتذة الموسيقى.

أصدر مؤخراً أغنية بعنوان "عم يسألوا"، والتي لاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وصوّرها على طريقة الفيديو كليب بقيادة المخرج المبدع عادل سرحان.