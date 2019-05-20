ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان الفنان الوليد الحلاني يعمل حاليا على تغيير اللوك الخاص به حيث سيطل على الجمهور برشاقة اكبر بعد ان خضع لعميلة تصغير معدة منذ ايام قليلة وهو يتابع حاليا الامور الصحية ليخسر المزيد من وزنه ويحصل على جسم اكثر مثالية.
الوليد الحلاني اسم لمع على الساحة الفنية بقوّة، تعرّف عليه الجمهور أكثر من خلال مشاركته في برنامج "ديو المشاهير" الذي فاز به بأعلى نسب تصويت، ومنذ اطلالته الأولى استطاع الوليد أن يخطف الأنظار بحضوره وصوته الذي أثنى عليه الكثيرون من النقاد الفنيين وأساتذة الموسيقى.
أصدر مؤخراً أغنية بعنوان "عم يسألوا"، والتي لاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وصوّرها على طريقة الفيديو كليب بقيادة المخرج المبدع عادل سرحان.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- الوليد الحلاني يطل قريبا بلوك جديد كلياًخاص الفن- ميشال رميح يتعاون مع هيثم زياد ويصدر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.