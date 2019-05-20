خاص الفن- ميشال رميح يتعاون مع هيثم زياد ويصدر اغنية لزحلة

ميرنا وليد - بيروت - أصدر الفنان ​ميشال رميح​ اغنية جديدة خاصة بمنطقة زحلة كتحية وفاء لاهله واصدقائه ومحبيه من كلماته وألحانه توزيع ​ساسين أبي خليل​.

وفي تصريح خاص لموقع الفن اشار ميشال الى انه يستعد بعد شهر رمضان المبارك فورا لإصدار اغنية منفردة جديدة من كلمات الشاعر سمير نخلة الحان هيثم زياد وتوزيع ساسين ابي خليل ايضا.

يذكر ان آخر اعمال ميشال رميح كانت اغنية "مبلا مغروم" التي أصدرها منذ فترة وحصدت نجاحا كبيرا، وانتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي بين محبي رميح.