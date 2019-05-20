خاص الفن- جانيار حسن: "حرملك" حقق لي الشيء الكثير على الصعيد المهني

ميرنا وليد - بيروت - تطل الممثلة السورية ​جانيار حسن​عبر الشاشة الصغيرة خلال رمضان عبر مسلسلين شاميين هما "حرملك" و"شوارع الشام العتيقة"، في وقت أعلنت فيه انسحابها من "باب الحارة".

وفي حديثها لموقع "الفن" أكدت أنها ما تزال تصور مشاهدها في العمل الأول في أبو ظبي بشخصية "زيتونة" إحدى بنات الخان الذي تديره "قمر" (​سلافة معمار​)، حيث تم اغتصابها من تاجر كبير فحملت منه، وعندما اكتشف أمرها تم إجهاض الجنين وتعرضت للتعذيب، لكنها ورغم كل الظروف الصعبة استعادت عافيتها وتستعد للانتقام.

وقالت إنها سعيدة بتجربتها في مسلسل "حرملك"، مؤكدة أن هذا العمل حقق لها الشيء الكثير على الصعيد المهني، خاصة أنه عمل ضخم ويضم الكثير من النجوم، مبدية فخرها بأنها وقفت أمام عمالقة التمثيل، إضافة إلى أنه يعرض عبر قناة "MBC".

وفي مسلسل "​شوارع دمشق القديمة​" تؤدي شخصية "كوكب" ابنة ​رشيد عساف​ و​صباح الجزائري​ وزوجة ​جوان خضر​، تنتمي لهذه العائلة الغنية قبل أن تتعرض لظروف صعبة تكسرها، فيطلقها زوجها بدلاً من أن يقف معها، خصوصاً وأنه تزوجها أصلاً بسبب مالها.

ويشار إلى أن جانيار حسن شاركت في عدة لوحات من مسلسل "ببساطة" الذي عرض قبل رمضان وهو من فكرة وإعداد ​باسم ياخور​ وإخراج ​سيف الدين سبيعي​.