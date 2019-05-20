محمد ممدوح يعاني من مشكلة في النطق.. والكلاب سبب خلافه مع زوجتهموجز "الفن": محمد رمضان يتعرّض...

ميرنا وليد - بيروت - ولد الممثل المصري ​محمد ممدوح​ في الكويت في 9 أيار/مايو عام 1981، وبدأ مسيرته التمثيلية في المسرح ثم شارك في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، ومن أعماله في السينما: "ابراهيم الأبيض، بيبو وبشير، الحفلة، فرش وغطا، الفيل الأزرق، ولاد رزق، شد أجزاء"، وفي الدراما: "فرق توقيت، باب الخلق، سيدنا السيد، نيران صديقة، امبراطورية مين ، طريقي".

محمد ممدوح يرد على منتقدي مخارج حروفه في "​قابيل​" و "​ولد الغلابة​"

علّق محمد ممدوح على الإنتقادات التي تعرّض لها بسبب طريقته في الكلام، وتعليق البعض على مخارج حروفه في مسلسل "قابيل" ومسلسل "ولد الغلابة"، حيث قال: "أنا آسف".

صديق محمد ممدوح يوضّح سبب نطقه بهذا الشكل

كشف الممثل خالد كمال صديق محمد ممدوح أن الأخير يتعالج مشكلة في نطقه، لكن العلاج يحتاج إلى وقت، قائلاً: "أعتقد أن كل العاملين بالوسط الفني، عارفين علاقة الصداقة والأخوة والتاريخ اللي بيربطني بتايسون، عمره ما كان عنيد، وخصوصاً في ما يتعلق بشغله".

وأضاف: "هو عارف إنه عنده مشكلة، ولكن هناك بعض المشاكل الصحية اللي بتاخد وقت طويل في علاجها، وخصوصاً إذا كنت بتعالج المشكلة وإنت بالفعل بتشتغل، وهو بالفعل بدأ، بس محتاج وقت".

ما سبب إطلاق لقب "تايسون" على محمد ممدوح؟

كشف محمد ممدوح عن سبب إطلاق لقب "تايسون" عليه، وذلك نظرا لممارسته الملاكمة.

محمد ممدوح: "​أم كلثوم​ تصيبني بالصداع"

تعرّض محمد ممدوح لعدد كبير من الانتقادات اللاذعة، بسبب قوله في إحدى المرّات أن السيدة أم كلثوم تصيبه بالصداع اثناء سماعها، وبعد البلبلة التي أثيرت علّق ممدوح على هذا الأمر في أحد اللقاءات الاعلامية، مشيراً إلى أن التعبير خانه في ما قاله.

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​هيفا وهبي​ تشيد بأداء محمد ممدوح التمثيلي

أشادت الفنانة هيفا وهبي بأداء محمد ممدوح التمثيلي في مسلسل "قابيل"، قائلة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "الممثل الصح هو اللي بيدرس الدور وأبعاد الشخصية لآخر نفس، انا مبهورة بتمثيل محمد ممدوح (تايسون) مش معقول كمية التفاصيل اللي بملامحه اللي بتتغير كل ثانية! والمسلسل مهم وبيشد بس عندي طلب انا وكتير ناس، إذا رح يطلع طارق هو قابيل كلنا رح نتضايق فبليز من هلأ عم بقلكن انتبهوا ‎قابيل".

"قابيل" أول بطولة مطلقة لمحمد ممدوح

بعد عدد من الأعمال الدرامية، استحقّ محمد ممدوح البطولة المطلقة من خلال مسلسل "قابيل".

ويجسّد محمد ممدوح في المسلسل، شخصية ضابط مباحث في الإنترنت، يقوم بمهمة بعد أن يتورّط أحد الأشخاص في جريمة قتل، حيث يتتبع القاتل من خلال الإنترنت، حيث ينتمي العمل لنوعية الإثارة والغموض.

محمد ممدوح وخلافه مع زوجته

قال محمد ممدوح إنه تزوج من "ميرفت" بعد قصة حب كبيرة، إلا أنه دائما ما تحصل خلافات بينهما بسبب الكلاب، فهو يعشق تربية الكلاب ويعتبرها شيئاً أساسياً في المنزل، بينما لا تستطيع زوجته أن تتقبلها ولا تحب تواجدها بالمنزل.

خلاف محمد ممدوح ومخرج فيلم "​عيار ناري​"

تحدث محمد ممدوح عن خلافه مع مخرج فيلم "عيار ناري" في احد البرامج التلفزيونية، قائلاً: "حقيقة خلافي مع المخرج ​كريم الشناوي​ جاءت بسبب مهنة الشخصية في الفيلم، لأنه كان يرغب أن تكون مهنة الشخصية بعيدة كل البعد عن أي أحداث لها علاقة بثورة 25 يناير عام 2011، فبعد خلافات عديدة توصلنا لفكرة منجم الجير".

كما هناك خلاف بسبب حذف المخرج كريم الشناوي لمشاهد الحفر في المحاجر، مؤكدًا أنها كانت من أصعب المشاهد عنده خصوصاً أنه يعاني من مشاكل في التنفس.