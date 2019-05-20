موجز "الفن": محمد رمضان يتعرّض للسخرية.. وشكران مرتجى تفقد وعيها

ميرنا وليد - بيروت - محمد رمضان يتعرّض للسخرية.. وشكران مرتجى تفقد وعيها موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية: سيرين عبد النور تظهر من دون مكياج فهل تغيرت؟ شكران مرتجى تفقد وعيها ومحبوها قلقون عليها مايا دياب تنتقد برنامجاً لبنانياً: هدفه يبهدل الفنان وتاريخه محمد رمضان يتعرض للسخرية بسبب مشهد يتكرّر في مسلسلاته ليليا الأطرش معجبة بهذه المسلسلات كلوي كارداشيان تخضع لعملية تجميلية لأنفها ..شاهدوا كم تغيرت المزيد المزيد

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