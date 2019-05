50 سنت من ملاكم وتاجر مخدرات الى نجم شهير.. وباع أكثر من 30 مليون ألبوم

طفولته

ولد 50 سنت في حي كوينز بمدينة نيويورك ، والدته صابرينا كانت تاجرة مخدرات، وربته حتى ماتت في حريق غامض عندما كان يبلغ من العمر 8 سنوات. بعد وفاة والدته ورحيل والده ، ترعرع مع جدته.

بدأ 50 سنت بممارسة الملاكمة في سن الحادية عشرة تقريباً، وعندما اصبح في الرابعة عشرة من عمره ، افتتح أحد الجيران صالة للملاكمة للشباب. يقول 50 سنت في هذا الاطار: "عندما لم أكن أقضي الوقت في المدرسة ، كنت أتمرن في صالة الألعاب لقد كنت منافساً في الحلبة ".

في سن الثانية عشرة ، بدأ جاكسون في التعامل مع تجارة المخدرات و في الصف العاشر ، تم القبض عليه بواسطة أجهزة الكشف عن المعادن في مدرسة أندرو جاكسون الثانوية: "لقد شعرت بالحرج عندما تم اعتقالي "، ففي 29 حزيران/ يونيو عام 1994 ، ألقي القبض على جاكسون لبيعه الكوكايين . وتم اعتقاله مرة أخرى بعد ثلاثة أسابيع ، عندما فتشت الشرطة منزله وعثرت على الهيرويين ، وعشر أونصات من الكوكايين ومسدساً. على الرغم من أنه حكم عليه بالسجن من ثلاث إلى تسع سنوات ، فقد أمضى ستة أشهر في معسكر تدريبي وحصل على شهادة GED وقد قال إنه لم يستخدم الكوكايين بنفسه.

كيف اختار لقبه؟

اعتمد لقب " 50 سنت " ككناية عن التغيير واستوحى الاسم من كيلفن مارتن ، وهو سارق في بروكلين في الثمانينيات يُعرف باسم "50 سنت" ؛ اختارها جاكسون بحسب ما قال: "لأنها تقول كل ما أريد أن أقوله. أنا من نوعية الاشخاص نفسها الذي انتمى إليها 50 سنت."

مسيرته الفنية

في عام 2000 أنتج Power of the Dollar مع شركة كولومبيا للتسجيلات ، ولكن قبل أيام من اطلاق العمل، أُطلق النار عليه ولم يتم إصدار الألبوم أبداً. في عام 2002 ، بعد أن أصدر جاكسون الألبوم Guess Who's Back ، تم اكتشافه من قبل ايمينيم ووقع معه ضمن شركة Shady Records .

بمساعدة من ​إيمينيم​ والدكتور دري (الذي أنتج أول ألبوم رئيسي له ، Get Rich or Die Tryin ') ، أصبح جاكسون واحدًا من أفضل مغنيي الراب في العالم ، وعرف شهرة مع فرقة الهيب هوب في الساحل الشرقي G-Unit .

Advertisements

في عام 2003 ، أسس شركة G-Unit Records. حقق 50 سنت نجاحًا تجاريًا كبيراً مع ألبومه الثاني ، The Massacre ، الذي صدر عام 2005. ثم أصدر ألبومه الخامس ، Animal Ambition عام 2014 ، وهو يعمل على ألبومه السادس ، شارع King Immortal.

خلال مسيرته المهنية باع 50 سنت أكثر من 30 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم وفاز بالعديد من الجوائز ، بما في ذلك جائزة غرامي ، وثلاث عشرة جائزة بيلبورد موسيقية ، وست جوائز للموسيقى العالمية ، وثلاث جوائز موسيقية أميركية ، وأربع جوائز BET.

دخل عالم التمثيل ، وظهر في فيلم السيرة الذاتية Get Rich or Die Tryin 2005 ، فيلم Home of the Brave 2006 و Righteous Kill 2008 .

تم تصنيف 50 سنت في المرتبة السادسة كأفضل فنان في عام 2000، وثالث أفضل مغني راب بعد إيمينيم و نيللي حسب استفتاءات بيلبورد.

حياته العاطفية

في 13 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1996 ، أنجبت حبيبة 50 سنت ، شانيكا تومبكينز ، ابنه ماركيز جاكسون. رفعت تومبكينز في وقت لاحق دعوى قضائية ضده طالبة 50 مليون دولار لرعاية ابنهما. تنازع الإثنان لسنوات عديدة ونقلا نزاعهما إلى وسائل التواصل الاجتماعي مرات عديدة.

غيرت ولادة ماركيز نظرة 50 سنت للحياة: "عندما جاء ابني إلى حياتي ، تغيرت أولوياتي ، لأنني أردت أن أقيم معه العلاقة التي لم أكن املكها مع والدي".

واعد 50 سنت جاكسون عارضة الأزياء دافني جوي وأنجب منها ابنه الثاني Sire Jackson في 1 أيلول/ سبتمبر عام 2012.