نوال الزغبي لعايشة شو: في هذه السن سأعتزل

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 06:55 مساءً - في الجزء الثاني من لقائها ببرنامج “عايشة شو” كشفت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، عن العمر الذي ستعتزل فيه الغناء، مؤكدة أنها اتخذت قرار اعتزال الفن أكثر من مرة، حتى وهي في قمة نجاحها.

وأوضحت أنها تفكر جديا في قرار اعتزال الفن، إذا وصلت لسن الستين، خاصة أن هناك ظروفا تدفعها للتفكير في الابتعاد.