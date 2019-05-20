عادل إمام يستعد لإستئناف تصوير «فلانتينو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم المصري عادل إمام لاستئناف نشاطه الفني بعد عيد الفطر المبارك، حيث يستأنف تصوير مسلسله الجديد “فلانتينو”، الذي خرج من سباق الدراما الرمضاني الجاري 2019.

وتردد خلال تلك الفترة التي خرج منها العمل من السباق الرمضاني، أن تدهور الحالة الصحية للزعيم أدى إلى توقف العمل، ولكن خرج ابنه رامي إمام ليؤكد أن كل ما نُشر حول هذا الأمر غير صحيح ومجرد شائعات سخيفة.

ويشارك في بطولة هذا المسلسل نخبة كبيرة من النجوم منهم دلال عبد العزيز ورانيا محمد ياسين وداليا البحيري.

وكان الآلاف من عشاق النجم عادل إمام احتفلوا بعيد ميلاده ال79 مؤخرًا كما حرص الكثير من النجوم على تهنئته من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم محمد رمضان وخالد الصاوي ورانيا يوسف.