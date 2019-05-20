شكرا لقرائتكم خبر عن HBO تزيل الستار عن ملامح الموسم الثالث من Westworld .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة قنوات HBO الأمريكية، عن ملامح الموسم الثالث من مسلسل الخيال العلمى الشهير WestWorld المقرر عرضه عام 2020.

ونشرت الشبكة الامريكية التريلر الأول للموسم الثالث الجديد من WestWorld عبر حسابها الشخصى، منذ قليل والذى ضم العديد من المفاجآت التى سيتم طرحها العام المقبل فى 10 حلقات.

وتستعد HBO فى تحضير مسلسلها WestWorld بأن يخوض سباق الجوائز خلال السنوات القادمة بعد انتهاء الموسم الثامن والأخير من Game of thrones أمس، الذى كانت تراهن به الشبكة طوال السنوات الماضية.

وكانت شبكة HBO قد بدأت تصوير الموسم الثالث فى سبتمبر الماضى، بعد انضمام النجم الشهير آرون بول، بطل المسلسل الشهير Breaking Bad، وتم تأجيل عرض المسلسل من العام الحالى للمقبل بعد تعرض مكان التصوير لحريق هائل أدى إلى تلف جميع ديكورات التصوير فى نوفمبر الماضى.

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مسلسل Westworld يشارك فى بطولته كل من، "بن بارنز، وانجريد بولسو، وبيردل، وكليفتون كولينز، وايد هاريس، وأنتونى هوبكنز، وجيمس مارسدن، وثاندى نيوتن، وسيمون كوارترمان، ورودريجو سانتورو، وأنجيلا صرافيان وجيمى سيمبسون، وإيفان راشيل وود، وشانون وودوارد، وجيفرى رايت، وإيزابيلا ألفاريز، وميك باش، وكريستيفر سيدينو.



