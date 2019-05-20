شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال ينتهى من تصوير "كلبش3" ويعلق : مفاجآت جديدة لـ "أمجد صفوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان إسلام جمال من تصوير جميع مشاهده فى مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة ON E، حيث يجسد إسلا م شخصية "أمجد صفوان" شقيق رجل الأعمال الفاسد "أكرم صفوان" ويجسده النجم هشام سليم، حيث يجسد إسلام شخصية مستهترة يستغل أمواله فى شرب الكحول ومواعدة النساء وخلافه، فضلا عن توتر العلاقة بينه وبين شقيقه التى ظهرت فى الحلقات الأولى من المسلسل، وعن الدور يقول إسلام :مفاجآت جديدة لـ "أمجد صفوان" تكشفها الحلقات المقبلة.

وفى سياق متصل، ينتظر الجمهور مفاجأت الشخصية التى يقدمها إسلام فى أحداث المسلسل، خاصة أن الشخصية ستتحول من توتر العلاقة بينه وبين شقيقه إلى إستخدام النفوذ إلى وضع أخطر مع سليم النصارى، وتتوالى الأحداث.

وفى سياق آخر، اوشك إسلام جمال على الانتهاء من تصوير دوره فى مسلسل "حكايتى" بطولة النجمة الصاعدة ياسمين صبرى، ومن إنتاج شركة سينرجي، حيث يتبقى له 48 ساعة وينتهى جمال من التصوير بالكامل ، والمسلسل يشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، واخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

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يذكر أن مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.