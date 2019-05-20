شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وضعه فى الفريندزون داخل GOT.. تورمند يواعد بريان أوف تارث فى الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالما حلم الممثل كريستوفر هيفجو، صاحب شخصية "تورمند"، أن تجمعه قصة حب مع الممثلة جويندولين كريستى، صاحبة شخصية "بريان أوف تارث"، داخل أحداث المسلسل الشهير Game of thrones والتى انتهت برفض الأخيرة له لإعجابها بالسير جيمى لانيستر.

وسرعان ما تحولت قصة الحب التى بدأها "تورمند" من طرف واحد إلى تريند ساخر ضمن أحداث الموسم الجديد الذى انتهى أمس، والذى انتشرت عليه الكثير من الكوميكس الساخر بعد المشاهد التى جمعت بينهما فى سبيل إقناعها بالذهاب معه إلى الشمال.

وأخيراً بعد معاناة داخل المسلسل نجح "هيفجو" فى مقابلة "كريستى" خارج إطار الحبكة الدرامية أمس قبل عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل فى مدينة نيويورك الأمريكية، ونشر صورة تجمعهما سويا بصحبه زوجته الحقيقية عبر حسابه الشخصى.

وأشاد تورمند بالأداء المتميز الذى ظهرت عليه "بريان أوف تارث" داخل الحبكة الدرامية، وكتب قائلا: "الحب على الشاشة وخارج الشاشة، تحية لجويندولين كريستى، على أدائها الرائع كمحارب، الفارسة والإنسانة الجميلة بريان أوف تارث مع زوجتى جريمولفاير هيفجو".

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وشهدت الحلقة الأخيرة مقتل دينريس تايجريان على يد أيجون تايجريان "جون سنو"، بعد إبادتها لعشرات الآلاف من أرواح الأطفال والنساء والرجال الأبرياء فى الكينجيز لاندينج بعد اجتياحها بالتنين وجيوش الانساليد والدوثراكى، وتتويج "بران ستارك" ملكا للممالك الستة، وسانسا ملكة للشمال، وإعادة "جون سنو" إلى الحراسة الليلية.



جون سنو فى الحراسة الليلة



دروجون يذيب العرش الحديدي



سانسا ستارك ملكة للشمال



مشهد قتل دينريس تايجريان

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.