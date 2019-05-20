تفاصيل قصة حُب جمعت فيفي عبده وممثل هندي.. لماذا لم تتوج بالزواج؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، قصة زواجها من رجل أعمال هندي للمرة الأولى.

وقالت خلال لقائها في برنامج «حلوة رمضان»، والمذاع عبر «اليوتيوب»: «في بداياتي اتقابلت أنا وممثل هندي كنا هنتجوز ومحصلش نصيب وأنا رحت أزوره في الهند لقيته كل يوم بيلبس لون البدلة بنفس لون العربية وكل ما أشوف حاجة أقوله عندي زيها بس بنتكلم بالإنكليزي».

وأضافت: «قالي “أنا جي من لندن وهاجي مصر”، وجريت على سمسار يجبلي شقة أو فيلا بالإيجار واستأجرت أحدث عربية ولما جبتو من المطار تهت في عنوان الفيلا».

Advertisements

من ناحية أخرى تشارك فيفي عبده، في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “مملكة الغجر”، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.

مسلسل “مملكة الغجر” يتناول حياة “الغجر” بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية.