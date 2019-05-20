جوليا بطرس كما لم تروها من قبل – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: ظهرت الفنانة جوليا بطرس في صورة جديدة جمعتها بشقيقها الملحّن زياد بطرس، نشرها الأخير عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأحدثت صورة جوليا وشقيقها ضجة بين محبيها ومتابعيها بعدما أطلّت كما لم يروها من قبل. وبدت جوليا بإطلالة عفوية للغاية وغير مألوفة. ونالت الصورة المرفقة لها إعجاب عدد كبير من محبيها ومحبي شقيقها زياد.

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