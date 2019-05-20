إصابة نجمة “سبايس غيرلز” بالعمى أثناء تدريب موسيقي!

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متابعة بتجـــــــــرد: نُقلت النجمة الإنكليزية MEL B التي اشتهرت بعد انضمامها إلى فرقة سبايس غيرلز الغنائية، إلى المستشفى بشكلٍ طارئ بعد “إصابتها بالعمى” وفق ما أفادت وسائل إعلام أجنبية.
وأشارت المصادر أن ميلاني براون البالغة من العمر 43 عامًا والمعروفة باسم ميل بي عانت من فقدان قدرتها على الرؤية بعينها اليمنى، الأمر الذي أفقدها بصرها بالكامل كون عينها اليسرى ضريرة منذ 20 عاما بسبب إجرائها عملية ليزر فاشلة.
وكانت مغنية The Spice Girls تتدرّب على جولتها القادمة مع زميلاتها جيري هورنر، إيما بونتون وميلاني تشيشولم أثناء تعرضها للوعكة الصحية.
وتلقت المغنية علاجًا طبيًا مكثّفاً في مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن، وفور عودت نظرها غادرت ميل بي المستشفى لمواصلة تدريبات الغناء مع بقية أعضاء الفرقة.
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