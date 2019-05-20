العثور على بيض ديناصور نادر.. عمره 145 مليون سنة!

متابعة بتجــــــــــرد: عثر أربعة طلاب جامعيين في الصين على مجموعة من “الأحجار الغريبة” التي اكتُشف في وقت لاحق أنها بيض ديناصور نادر.

ولفتت المعلومات الى أن الطلاب عثروا على البيض المغطى بالطين خلال نزهة في الريف وأبلغوا متحفاً محلياً بالاكتشاف. وقد تمّ استدعاء خبراء من الأكاديمية الصينية للعلوم لإلقاء نظرة فاحصة على هذا الاكتشاف الغامض.

واللافت أنه تمّ تأكيد أن هذه الأحجار هي في الواقع عبارة عن بيض ديناصور نادر عمره 145 مليون سنة.