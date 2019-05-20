متابعة بتجــــــــــرد: عثر أربعة طلاب جامعيين في الصين على مجموعة من “الأحجار الغريبة” التي اكتُشف في وقت لاحق أنها بيض ديناصور نادر.
ولفتت المعلومات الى أن الطلاب عثروا على البيض المغطى بالطين خلال نزهة في الريف وأبلغوا متحفاً محلياً بالاكتشاف. وقد تمّ استدعاء خبراء من الأكاديمية الصينية للعلوم لإلقاء نظرة فاحصة على هذا الاكتشاف الغامض.
واللافت أنه تمّ تأكيد أن هذه الأحجار هي في الواقع عبارة عن بيض ديناصور نادر عمره 145 مليون سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على بيض ديناصور نادر.. عمره 145 مليون سنة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.