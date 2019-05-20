خطأ جديد يثير جنون المتابعين في آخر حلقة من صراع العروش

متابعة بتجـــــــــــرد: وصف مشاهدو مسلسل Game Of Thrones ما لاحظوه في الحلقة الأخيرة بالـ “مهزلة”، اذ تم رصد خطأ آخر بعد فضيحة “كوب القهوة” في الموسم الثامن.

فبعدما لاحظ عشاّق مسلسل HBO “صراع العروش” فنجان قهوة “ستاربكس” في قاعة وينترفيل الكبرى في الحلقة الرابعة، نشر أحد المتابعين صورة من الحلقة السادسة التي عرضت مساء الأحد تفضح خطأً اخراجياً جديداً.

إذ يظهر في الصورة زجاجة بلاستيكية من خلف ساق Sam Tarly، الذي يلعب دوره جون برادلي.

وبدلاً من أن يعلّق متابعو المسلسل على أحداث الحلقة الختامية المنتظرة بعد ثمانية مواسم، اكتسحت تويتر تغريدات من المشاهدين المستائين الذين عبّروا عن صدمتهم لعدم ملاحظة هذه الأخطاء الإخراجية من قبل القييمين على العمل، خصوصاً أن المسلسل هو أحد أكثر الأعمال مشاهدةً في العالم.