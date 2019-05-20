صورة شكران مرتجى في المستشفى تقلق محبّيها

متابعة بتجــــــــــرد: تداول روّاد الإنترنت صورة للممثلة السورية شكران مرتجى على فراش المستشفى ومحاطة بأحد الأطباء، فأقلقت محبّيها وتساءلوا عن صحّتها. في إطارٍ متصل، طمأنت شكران مرتجى متابعيها على صحّتها مؤكّدةً أن الصورة تم التقاطها خلال تصوير عمل جديد. وصرّحت شكران مرتجى “أنا بخير يا غوالي، اللي صار مشهد ببداية كاش مع النجوم. بس بحبكم لا تقلقوا كذبة آخر آيار”.

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