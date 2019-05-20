متابعة بتجــــــرد: وقع خيار الفنانة السوريّة أصالة نصري على شقيقتها الفنانة ريم نصري لتقديم ديو غنائي. ويرتكز الديو الجديد بين اصالة وريم نصري على فكرة الأخوّة والروابط العائليّة، ومن المُتوقّع أن يُبصر النور قريباً. ويأتي هذا الديو بين الشقيقتين أصالة وريم نصري بعد سنواتٍ طويلة من الخلافات والتراشق الإعلامي بينهما على خلفيات سياسيّة إنتهت أخيراً بمصالحة أعادت المياه إلى مجاريها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنوات من العداوة.. أصالة تُغني مع شقيقتها ريم نصري! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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