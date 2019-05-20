هاني العمري يحقق حلم فيفيان أبي منصور قبل رحيلها

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May 20, 2019
نعى الفنّـان هـاني العُـمري الشاعرة فـيفيان أبي منصور التي رحلت بعد ثلاثة أيـام من إطلاقه أغنيته “مَـسكون” التي كتبتها وحقّقت فيها حلمها بالتعامل معه، ووجّه العُـمري رسالة كلماتها نابعة من القَلب إلى روح الراحلة أبي منصور جاء فيها : قَـدري أن أرسـم البَـسمة على وجـهكِ ، وقـدرك أن لا تـحتفلي بـما يـكفي بتلك البَـسمة من خـلال عـملك الأول جـرّاء كـتابتك بحــبر جـميل كـلمات أغـنية” مـَسكون ” .
عـزيـزتي الشـاعرة الـراحلة فـيفيان أبي مـنصور قد ذهـبتِ باكـراً إلى جـوار الله وفي قـلبي غـصّة كـبيرة ، وكيف لا ولـم أنسى بعد مدى فرحـتكِ في الاسـتديو اثـناء تـسجيل الأغـنية ، وأوّل عمل لكِ على وشك أن يُـبصر النـور ، وكـنّا على يـقين إنه سوف يُـحقّق النـجاح المنشـود وهذا ما حصل فعلاً ، وفي وهج ترجمت هذا النجاح أثناء جولـتي العربيّــة ، وفي غـمار هذا النـجاح تلقّـيت الاتصال والخـبر المّفجع بوفاتـكِ ولم يكـتمل الاسبوع الواحد بعد على إطلاق باكـورة أعـمالك.
الرحـمة لـروحك الطاهـرة ،
أتقـدّم بأحـرّ التـعازي لعائلتك الكـريمة سائـلاً الله أن يـتغمّد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناتـه ويـلهمهم الصّـبر والسـلوان .
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