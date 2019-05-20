بعد اسبوعين على المنافسة الرمضانية في لبنان.. من تصدّر؟

بعد اسبوعين على انطلاق شهر رمضان، لا زال المسلسل الرمضاني “الباشا”، يحافظ على صدارته بين كل المسلسلات التي تعرض على الشاشات اللبنانية.

ويُسجل “الباشا” رقماً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية جداً منذ اليوم الاول لانطلاق المنافسة الرمضانية.

في نفس السياق، نشرت الصفحة الرسمية لشركة مروى غروب، على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، الاحصاءات ليوم الاحد، 19 أيار الحالي، بحسب شركة ايبسوس. وأتت على الشكل التالي:

الساعة الثامنة والنصف مساءً: الباشا: 15.2 (الجديد)، الهيبة – الحصاد: 12.8 (mtv).

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اما الساعة التاسعة والنصف مساءً: آخر الليل: 14.4 (الجديد)، انت مين: 14.2 (mtv).

اما الساعة العاشرة والنصف مساءً: خمسة ونص: 14.6 (mtv).

لا بد من الإشارة الى ان هناك العديد من المسلسلات التي تلقى اصداءً ايجابية منها مسلسل “بروفا” الذي تدور قصته حول حياة المراهقين والمخاطر التي تواجههم ومن بطولة ماغي بوغصن واحمد فهمي.

مسلسل “أسود” حيث يتفاعل المشاهد مع شخصية أسود ويتعاطف معها في الوقت الذي بدأت قصة الحب تظهر الى العلن بين بطلي العمل باسم مغنية وداليدا خليل في ظل انانية وحقد ورد الخال.

أيضاً مسلسل “دقيقة صمت” الذي يلقى اصداءً ايجابية جداً خاصة ان حبكته مشوقة وأحداثه تصاعدية.

الغموض والتشويق والرومنسية اجتمعوا في مسلسل “الكاتب”، الذي هو خيار ذواقة الدراما الرمضانية.