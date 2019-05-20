"ديزني" تكشف عن مخرج السلسلة القادمة من "حرب النجوم"

أعلنت شركة "ديزني" أن السلسلة القادمة من "حرب النجوم" ستكون من إخراج مخرجي ومؤلفي الجزء الأخير "صراع العروش"، الذي لم يلق رواجا معتادا بين جمهور المسلسل الأسطوري، حيث أنه من المقرر إطلاق الجزء القادم من "حرب النجوم" في عام 2022، في حين أعلن الرئيس التنفيذي لـ "ديزني"، بوب إيغر، أنه سيكون من إخراج ديفيد بينيوف وديبي فايس.

وأكد إيغر أنه قد جرى توقيع الاتفاق مع المخرجين الشهيرين وأن الفيلم القادم سيكون من نصيبهما، كما أعلنت "ديزني" مؤخرا أنها قررت إطلاق 3 أفلام قادمة من "حرب النجوم"، في الأعوام: 2022، 2024، و 2026.

أقرأ أيضاً :

كما تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تستعين فيها "ديزني" ببينوف وفايس، في "حرب النجوم"، حيث سيقومان بإخراج عملين من الثلاثة القادمة، في حين يخرج الجزء الباقي، رايان جونسون، وطمأنت "ديزني" عشاق "حرب النجوم" حول قلقهم من الفجوة الزمنية الطويلة بين تاريخ إطلاق الجزء القادم من "حرب النجوم"، في 2019، وبداية السلسلة التالية، في 2022، حيث أكدت الشركة إطلاقها مسلسلين تلفزيونين خلال هذه السنوات الثلاث

قد يهمك أيضًا:

Advertisements

هيلاري كلينتون تواجه مشاكل العائلة في "صراع العروش"

قصة حب جديدة تجمع مريم أوزرلي بنجم "صراع العروش"