شجار وتشابك بالأيدي في حفل توزيع جوائز مهرجان كبير للموسيقى في غانا

اندلع شجار وتشابك بالأيدي خلال حفل توزيع جوائز مهرجان كبير للموسيقى في غانا بعد الإعلان عن فوز واحد من أبرز المطربين في البلاد، حيث كان المغني ستونبوي يوشك على استلام جائزة مطرب العام قبل أن يقتحم غريمه، في مجال الغناء، شتا والي ومرافقوه خشبة المسرح.

وآظهرت لقطات فيديو ستونبوي وهو يحمل مسدساً، ودائما ما تحدث مواجهة وتلاسن بين متابعي وعشاق المطربين إذ يرى كل فريق أن مطربه هو أفضل موسيقي في غانا.

ولم تقع أي إصابات بالغة، واستأنف منظمو المهرجان الحفل ووزعوا جوائز "فودافون غانا للموسيقى" في العاصمة أكرا.

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وخلال تسلمه جائزته الثانية، اعتذر ستونبوي لجمهوره، بحسب تقارير نشرها موقع "جوي اونلاين" الإلكتروني.

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وقال ستونبوي "تصرفت بصورة غريزية، فكلنا نعرف كيف يمكن لبعض الأشخاص أن يصبحوا عدوانيين، لقد رأينا على وسائل التواصل الاجتماعي التهديدات لذا لا يمكننا المجيء إلى هنا ونحن لسنا مستعدين"، موضحًا: "أتيت في سلام وأذهب بسلام وأعتذر لجميع جماهير غانا".

ويسمح القانون في غانا بامتلاك الأسلحة ولكن يجب تسجيلها والحصول على ترخيص يوضح سبب امتلاكها، على سبيل المثال بغرض الحماية الشخصية، وفي وقت لاحق نشر ستونبوي تغريدة على تويتر شكر فيها الشرطة التي سارعت للسيطرة على الوضع أثناء الحفل وتهدئة الأجواء، حيث نقل موقع "غانا ويب" الالكتروني عن شاتا والي قوله "صعد فريقي إلى المسرح بنية حسنة"، موضحًا أنه كان يريد تهنئة ستونبوي على فوزه بالجائزة وتحقيق الوحدة في عالم الموسيقى، وغرد والي على تويتر ، قائلاً "لا تلعب مع الأسد بهذه الطريقة"، حيث يعد هذا هو العام الخامس على التوالي الذي يحصل فيه ستونبوي على لقب أفضل فنان لموسيقى "ريغي"

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